Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації", - сказав глава держави.
Президент підкреслив, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями.
"То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно", - зазначив Зеленський.
За його словами, стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє.
"І довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя", - наголосив президент.
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Як відомо, у Махачкалі через місцеві чати розповсюдили інформацію про те, що в аеропорту нібито має приземлитися літак із біженцями з ізраїльського Тель-Авіва. Через це натовп місцевих мешканців влаштував "мітинг" та прорвався на територію аеропорту, а згодом й на злітну смугу. Командир літака закликав пасажирів не залишати борт, а натовп вимагав перевірити, чи є на борту євреї.
Зеленський відреагував на заворушення в аеропорту Махачкали. Глава держави наголосив, що це не поодинокий випадок, а поширена в Росії культура ненависті до інших націй.