Глава держави підкреслив, що в Росії всіма силами намагаються не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили ненавистю та деградацією.

Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації", - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями.

"То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно", - зазначив Зеленський.

За його словами, стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє.

"І довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя", - наголосив президент.

Антисемітські заворушення в Дагестані - новини

Як відомо, у Махачкалі через місцеві чати розповсюдили інформацію про те, що в аеропорту нібито має приземлитися літак із біженцями з ізраїльського Тель-Авіва. Через це натовп місцевих мешканців влаштував "мітинг" та прорвався на територію аеропорту, а згодом й на злітну смугу. Командир літака закликав пасажирів не залишати борт, а натовп вимагав перевірити, чи є на борту євреї.

Зеленський відреагував на заворушення в аеропорту Махачкали. Глава держави наголосив, що це не поодинокий випадок, а поширена в Росії культура ненависті до інших націй.

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