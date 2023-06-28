Частина російської силової "еліти", ймовірно, бажала повалення Путіна найманцями Пригожина.

У російських спецслужбах або у військовому керівництві могли знати про прийдешній заколот "Групи Вагнера" і, ймовірно, сподівалися на успіх такого заколоту. Про це неназваний представник розвідки однієї з європейських країн розповів CNN.

"Вони могли знати, а могли і не говорити про це, знали і вирішили допомогти цьому досягти успіху. Є деякі натяки. Можливо, були попередні знання. Подія змусила Путіна втратити престиж. Якщо це те, чого хотіли фракції, то це те, що вони отримали", – заявив він.

Співрозмовник видання не ризикнув припустити, чи почне Путін чистки серед еліт після заколоту, але заявив, що певний хаос є, і цьому посприяв бунт Пригожина.

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На питання, чи знав генерал Сергій Суровікін заздалегідь про змову, як про це написала New York Times, і чи дійсно Пригожин хотів захопити Міністра оборони Росії Сергія Шойгу, представник розвідки відповів ухильно.

"Ще багато туману. Це було б припущенням. Час покаже, які були причини [бунту]", - сказав він.

Співрозмовник видання також зазначив, що найближчими днями всі ці події навряд чи серйозно позначаться на лінії фронту. Але з часом наслідки заколоту можуть відбитися і на ході війни.

Заколот Пригожина - останні новини

За даними видання The New York Times, російський генерал Сергій Суровікін, який перебував у добрих стосунках з Пригожиним, ймовірно, знав або навіть особисто брав участь у плануванні вагнерівського заколоту. Пізніше російські "воєнкори" почали поширювати чутки, нібито Суровікін заарештований і відправлений в СІЗО.

На думку президента США Джо Байдена, заколот Пригожина, хоч і не досяг успіху у вигляді взяття Москви, але все одно серйозно підірвав авторитет і владу Путіна.

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