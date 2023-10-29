На думку Зеленського, російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заворушення в аеропорту у Махачкалі. Глава держави наголосив, що це не поодинокий випадок, а поширена в Росії культура ненависті до інших націй.

"Жахливі відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що за останній рік міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку антисемітських висловлювань. Президент Росії Володимир Путін, за його словами, також використовував антисемітські образи.

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Він підкреслив, що для російських пропагандистів, які говорять на офіційному телебаченні, риторика ненависті є звичною справою. Відтак, навіть остання близькосхідна ескалація викликала антисемітські заяви російських ідеологів.

"Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії та терору. Ми повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті", - наголосив президент.

У Махачкалі в аеропорту місцеві антисеміти влаштували "мітинг"

Як відомо, у Махачкалі через місцеві чати розповсюдили інформацію про те, що в аеропорту нібито має приземлитися літак із біженцями з ізраїльського Тель-Авіва. Через це натовп місцевих мешканців влаштував "мітинг" та прорвався на територію аеропорту, а згодом й на злітну смугу. Командир літака закликав пасажирів не залишати борт, а натовп вимагає перевірити, чи є на борту євреї.

Через заворушення аеропорт зачинили. Літаки, які ще не встигли здійснити посадку - кружляють. Слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

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