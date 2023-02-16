На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів.

Упродовж минулої доби українські захисники відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів.

Як це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них – Спірне, Виїмка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 20 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. Також, ворог завдав авіаційних ударів біля Кам’янки та Новомихайлівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках, як поінформували в Генштабі, противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Гряниківку і Кучерівку Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку і Степове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Житлівки, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

"На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль, Темирівка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське. Ворожі авіаудари зафіксовано неподалік Новополя та Малинівки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Іванівку, Токарівку, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині", - зазначили в Генштабі.

Ворожого вогневого впливу також зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території РФ по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

Також зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Атака росіян за останню добу

За інформацією Генштабу, упродовж доби російські окупанти завдали три ракетних, 18 авіаційних ударів та 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

В ніч на 16 лютого росіяни запускали по Україні БПЛА та ракети. За наявною інформацією, РФ, зокрема, випустила вісім "Калібрів".

Внаслідок атаки є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. За повідомленням Львівської ОВА, в області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: