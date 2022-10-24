Президент наголосив, що немає вже такого російського посадовця і пропагандиста, який би не розумів, куди все це для них рухається, а "відчуття провалу" в Росії дедалі сильнішим.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія більше ніколи не буде суб'єктом, який може комусь щось диктувати.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні рівно 8 місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави, і Росії цього вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим", - сказав Зеленський.

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За його словами, настане час, коли вся Україна буде вільною.

"Україна ламає так звану "другу армію світу", і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, вигадуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить", - підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що російський потенціал розтрачується зараз "на це божевілля - на війну проти нашої держави і усього вільного світу".

"Був газовий вплив - немає, був військовий вплив - випарується, була політична вага - тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції - тепер тільки огида", - сказав він.

За словами Зеленського, це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії.

"Що більше свого потенціалу Росія втратить зараз, то більше реальної свободи отримають всі народи і поруч із Росією, і в її межах. Україна - в першу чергу", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що 24 лютого в Кремлі "про це й подумати не могли, хоча варто було".

"Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця і пропагандиста, який би не розумів, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік. Відчуття провалу в Росії дедалі сильніше", - додав Зеленський.

Зазначимо також, що Зеленський відповів на російський фейк про "брудну бомбу" та вказав, хто є джерелом усього брудного.

Фейк про "брудну бомбу": з чого все почалося

23 жовтня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у розмові з турецьким колегою видав фейк про нібито підготовку Україною до застосування "брудної бомби" - це можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Кулеба і Воллес вже відреагували на вкиди росіян про виготовлення "брудної бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, наголосив глава МЗС України.

Журналісти проаналізували фотографії, яке використовувало Міноборони РФ для презентації про загрозу застосування "брудної бомби" Україною.

В аналізі Sky News зазначається, що Росія використовувала підроблені фотографії, щоб прикрасити свої заяви.

"Деякі з використаних зображень є фейковими або вирваними з контексту", – йдеться в аналізі.

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