Жирнов обіймав цю посаду з березня поточного року.

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Глави держави.

Так, указом №732/2022 було звільнено Миколу Жирнова з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Він був призначений 1 березня поточного року.

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Указом №733/2022 президент призначив на цю посаду Сергія Попка.

Що відомо про Сергія Попка

Як повідомляє прес-служба президента, генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві.

У 1982 році він закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. Також проходив службу в Іраці.

У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

20 серпня 2019 року Попко був призначений на посаду головного інспектора Міністерства оборони України. 7 травня 2020 року він був звільнений в запас.

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