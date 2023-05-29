Були заслухані доповіді та ухвалені рішення за усіма порушеними питаннями.

Президент України Володимир Зеленський щойно завершив засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді. Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків", - повідомляється у Telegram-каналі голови держави.

Як зазначається, на засіданні обговорювали, зокрема, комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Були заслухані доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.

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Також обговорювали нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди. За словами Зеленського, за всіма пунктами ухвалено відповідні рішення.

Війна в Україні - останні новини

Станом на ранок 29 травня 2023 року ЗСУ ліквідували 207 030 російських загарбників. Цього місяця українські захисники знищили рекордну кількість російської артилерії за час повномасштабної війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готує грунт для контрнаступу проти російських окупаційних сил, і інтенсивність бойових дій наростає.

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