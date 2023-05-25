На Ставці він також заслухав доповіді щодо поточної ситуації на фронті та протидії російським окупантам.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача заслухав звіти, зокрема щодо тих можливостей, які Росія збирається використати проти України. Глава держави наголосив, що наша країна "знає, чим відповідати".

У своєму відеозверненні президент зауважив, що провів 24 травня перше засідання Ставки Верховного головнокомандувача після усіх важливих візитів, зустрічей та оборонних рішень, "над якими ми працювали доволі довго, і ось отримуємо їх у взаємодії з партнерами".

"Сьогодні на Ставці, як і завжди, заслухав звіти командувачів, головкома, керівника ГУР щодо поточної ситуації на фронті, нашої протидії окупанту і тих можливостей, які Росія збирається використати проти нас. Знаємо, чим відповідати", – наголосив він.

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Зокрема, як зазначив Зеленський, це стосується ракетної загрози та постійного терору дронами-камікадзе.

"Зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів – різні типи ракет, різні типи дронів. Дякую нашим Повітряним силам, усім нашим захисникам неба, нашій розвідці – за те, що наш захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терору", – сказав президент.

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24 травня Володимир Зеленський анонсував зміну концепції розвитку авіації в Україні через перехід на нові типи літаків. Йдеться, зокрема, про створення нової організаційної структури, навчання пілотів та персоналу, необхідну інфраструктуру та матеріально-технічне забезпечення.

Тим часом в українській розвідці назвали цілі, які цікавлять Сили оборони. Як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, необхідно зруйнувати логістику окупантів. При цьому, за його словами, Керченський міст залишать росіянам для відступу.

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