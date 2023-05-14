Наразі українські військові зосередилися на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації територій України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не атакують територію Росії та не зацікавлені у таких атаках, адже не мають на такі дії зайвого часу, сил та зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільній із канцлером Німеччини Олафом Шольцем прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про те чи здійснює Україна атаки на РФ та чи планує проникати на російську територію, щоб покращити свої позиції.

"Що стосується проникнення (на російську територію - УНІАН). Я, як президент України, коли хочу кудись приїхати, то приїжджаю офіційно та нікуди не проникаю", - зазначив він.

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Крім того, Зеленський наголосив, що Україна не атакує російську територію, а звільняє "свою законну землю".

"Ми в цьому (атаках на РФ - УНІАН) не зацікавлені, у нас немає на це часу, сил і зайвої зброї. Ми зосередилися на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно міжнародного права, згідно закону, згідно нашої конституції…", - сказав глава держави.

Водночас, коментуючи це запитання, канцлер Шольц зазначив, що Україна захищається та отримує зброю, зокрема від Німеччини, саме для захисту та звільнення своїх територій від російських загарбників.

Візит Зеленського в Німеччину

Сьогодні вперше після повномасштабного вторгнення розпочався офіційний візит Зеленського до Німеччини, під час якого він провів низку перемовин із лідерами держави.

Раніше українська влада неодноразово наголошувала на тому, що не здійснює атак по російській території, а використовує надану партнерами зброю лише для захисту та звільнення своєї землі.

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