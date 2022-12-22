Президент України закликав Конгрес США ухвалити рішення, які можуть зберегти життя мільйонів людей.

Президент України Володимир Зеленський передав Конгресу Сполучених Штатів Америки державний прапор України від українських захисників Бахмута.

Глава держави під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США нагадав, що перед прибуттям до США, він відвідав Бахмут, де українські героїчні захисники передали йому державний прапор України з полю бою.

"Прапор тих, хто обороняє Україну, Європу і світ ціною їхніх життів. Вони попросили привезти цей прапор до вас у Конгрес США для членів Палати представників і сенаторів, чиї рішення можуть зберегти мільйони людей. Тому, нехай ці рішення будуть ухвалені. Нехай цей прапор залишиться з вами, пані та панове", - наголосив Зеленський.

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Глава держави сказав, що цей прапор є символом українською перемоги.

"У цій війні ми стоїмо, воюємо і ми виграємо, тому що ми об'єднані - Україна, Америка і увесь вільний світ", - сказав Зеленський.

Зеленський в Бахмуті: деталі

Володимир Зеленський відвідав місто Бахмут 20 грудня в першій половині дня. Він зустрівся і поспілкувався з військовими, а також вручив нагороди доблесним українським захисникам. Президент відмітив, що місто зараз є справжньою фортецею, яка боронить Україну від агресора. Зеленський заявив, що приїхав в Бахмут, адже "українські захисники ризикують своїм життям заради людей, тому щоб підтримати і їх, теж потрібно чимось ризикувати".

21 грудня Володимир Зеленський на прохання українського військового з Бахмута передав президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену хрест за військові заслуги.