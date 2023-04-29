Президент зазначив, що ставиться до себе критично та щодня думає про те, що можна було щось зробити краще.

Президент Володимир Зеленський розповів про те, чи жалкує про якісь свої дії з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ. Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи шкодує він про якісь речі, які зробив чи не зробив з початку повномасштабного вторгнення, президент сказав наступне: "Багато всього… Я ставлюся до себе критично... Кожного дня, коли закінчується день, я думаю про те, що можна було зробити ще щось, якісь додаткові кроки, може якісь додаткові дзвінки партнерам, щоб вони посилили наших воїнів".

Глава держави зазначив, що розуміє, що від нього не все залежить.

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Однак, на думку Зеленського, чим більше свого часу він віддає, тим більшим буде результат.

"І тому, напевно, щось можна ще. Але зараз складно сказати. Я думаю, можна ще більше тиснути (на партнерів для допомоги Україні - УНІАН)", - сказав він.

За словами президента, на початку війни його команда боялася, що такий тиск на інші країни може призвести до того, що Україна "посвариться" з ними усіма.

"Всі цього боялися. А я жив в одному відчутті - щоденно повідомлення про те, скільки загинуло людей. І я живу з цим… Постійно не вистачає чогось: артилерія, танки, броньована техніка… Це війна, де постійно чогось не вистачає і де постійно на наступний день ти думаєш про те, що треба було зробити щось по-іншому", - розповів він.

Водночас, Зеленський підкреслив, що для нього найголовніше, щоб не було вагань у прийнятті рішень.

"Я не вагаюся, приймаючи рішення. Потім вже, аналізуючи, думаю, що можна було краще, напевно", - додав глава держави.

Зеленський під час війни

Український президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення РФ майже рік не виїздив з країни. Пізніше стало відомо, що відразу після 24 лютого 2022 року йому пропонували покинути Україну і разом з родиною виїхати за кордон. Проте Зеленський цю пропозицію відкинув.

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