Росія намагається змінити етнічний склад населення територій України.

Новий указ президента Росії Володимира Путіна про можливість депортації з тимчасово окупованих території України українців, які не мають російського паспорта, - черговий прояв геноцидного характеру війни.

"Автор війни" (Путін) поспіхом підписав указ, який дозволяє… примусово депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Справжня природа й цілі війни ще комусь незрозумілі?" - Написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

Він обурився, що росіяни спочатку захопили частину чужої території, потім убили певну кількість мирних жителів, а тепер решту примусово депортують, якщо ті не захочуть стати "громадянами країни-вбивці".

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"Тобто паралельно з демонстративними вбивствами відбувається процес зміни етнічного складу населення цих територій, на які переселяють росіян. Це очевидний прояв геноцидного характеру війни" - наголосив Михайло Подоляк.

Закон про депортацію українців - що відомо

Як писав УНІАН, раніше Путін підписав закон, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій України українців, які відмовилися прийняти російське громадянство.

Згідно з документом, українці без паспорта РФ будуть вважатися на рідній землі іноземцями. Санкції почнуть діяти після 1 липня 2024 року.

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