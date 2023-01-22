Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво повинно створити резерви особового складу Сил оборони України.

Як повідомляє прес-служба президента, у День Соборності України відбулася зустріч Зеленського та колишнього прем’єр-міністра Великобританії, члена британського парламенту Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Президент України зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

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"Люди не просто важливі, а найважливіші", – сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Демобілізація в Україні

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про демобілізацію мобілізованих українських військових, які відслужили один рік, за їхнім бажанням. Він послався на ст. 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно з якою демобілізувати можуть за віком, через стан здоров'я, у зв'язку з сімейними обставинами, згідно з обвинувальним вироком суду або поважних причин, зазначених у законі.

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