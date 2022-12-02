Зеленський звернувся до прем’єр-міністра з проханням "комплексно опрацювати" порушені в петиції питання.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації за бажанням мобілізованих українських військових, які відслужили один рік.

У відповіді на петицію вказується, що мобілізовані під час воєнного стану звільняються зі служби на підставах статті 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Таким чином, демобілізувати можуть лише: за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин.

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"Отже в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено", — заявив Зеленський.

Попри це, він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням "комплексно опрацювати" порушені в петиції питання.

Українські військові під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан. Наразі він продовжений до 19 лютого 2023 року. Також триває загальна мобілізація.

Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Загалом під час воєнного стану законодавством не передбачається можливість звільнитися зі служби до його закінчення. Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач заявив, що попри війну керівництво знайшло можливість відпочинку для військових.

3 листопада стало відомо, Верховна Рада має намір дозволити військовослужбовцям йти в оплачувану 10-денну відпустку під час дії воєнного стану.

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