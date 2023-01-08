У Міноборони підкреслили, що немає мобілізації жінок, а лише є зміни щодо системи обліку.

Громадянки України, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації до 2026 року.

Як пояснила заступник міністра оборони Ганна Маляр, зміни стосуються тільки системи постановки на облік. "Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни щодо системи обліку. До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії – лише в добровільному порядку", – пояснила Маляр.

Також вона зазначила, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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"Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку", – пояснила Маляр.

Також вона додала, що зараз на фронті за власним бажанням воюють майже 5 тис. жінок.

Мобілізація в Україні

24 лютого в Україні розпочалась повномасштабна війна з Російською Федерацією. Того ж дня в країні оголосили мобілізацію.

У Міноборони розповіли, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі необхідні підрозділи.

Наразі військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки. Це можна зробити в декількох випадках.

У жовтні 2022 року стало відомо, що мобілізація в Україні може посилитись у разі виникнення відповідної ситуації на фронті. У кожного центру комплектування та соцпідтримки (військкомату) є план за кількістю спеціалістів, яких потрібно призвати.