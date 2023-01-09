Раніше Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою в "Дії" має з’явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

У застосунку "Дія", відповідно до постанови Кабміну, має з’явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.

Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки немає таких завдань", - сказав Банік.

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За його словами, нещодавня постанова впорядкувала низку норм від 2016 року, до якої постійно вносилися зміни, але не запровадила повістки в застосунку.

"Що стосується військового квитка. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян — одне пріоритетних рішень", - додав керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри.

Він також зазначив, що як впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, говорити поки зарано. Багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України.

Зміни у постановці на військовий облік в Україні: подробиці

30 грудня 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень. Документ було оприлюднено 3 січня 2023 року.

Зокрема, тепер військовозобовʼязані можуть передавати дані військкоматам через "Дію", зокрема під час зміни місця проживання.

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