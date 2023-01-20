Президент запевнив, що танки Leopard не поїдуть територією Російської Федерації, адже Україна захищається.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання важких танків для ЗСУ. Ця техніка потрібна нашій країні для захисту, і вона "не поїде" територією РФ.

Відповідну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю порталу Tagesschau. Лідер України заявив: "Ну дивіться, хлопці, ви дорослі, звичайно, можете там ще півроку говорити, мірятися впливом, але у нас кожен день гинуть люди. А можна не якщо і якби, а просто: "Ти можеш дати "Леопарди"? Ну дай". Ми ж не наступаємо. "Леопарди" ці, якщо хтось переживає, не поїдуть територією Російської Федерації. Ми захищаємося".

Поставки танків Leopard Україні: остання інформація

Багато європейських країн, включаючи Польщу і Фінляндію, висловили готовність передати Україні танки Leopard. Але для цього, відповідно до закону про експорт озброєння, потрібен дозвіл Німеччини. Однак уряд ФРН поки не схвалив поставки.

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За даними видання Suddeutsche Zeitung, Берлін відправить Leopard для ЗСУ, якщо Вашингтон погодиться передати М1 Abrams. Цю вимогу Шольц нібито озвучив у розмові з президентом США Джо Байденом раніше цього тижня.

На форумі в Давосі канцлер Німеччини ухилився від відповіді на питання про постачання Leopard, пообіцявши підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Польщі після виступу Шольца заявив, що Варшава відправить німецькі танки для ЗСУ навіть без схвалення Берліна.

За словами нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, поставки Leopard не повинні бути прив'язані до відправки M1 Abrams. Німецькі танки можуть передати окремо.

Вчора, 19 січня, в Бундестазі не підтримали пропозицію парламентської групи ХДС/ХСС проголосувати за поставки Leopard в Україну.

Як повідомив сьогодні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, одна з країн офіційно запросила у Берліна дозвіл на відправку Leopard для ЗСУ. Однак подробиць він не розкрив.

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