Прем'єр Нідерландів назвав цю тему дуже чутливою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не існує раціональних причин відкладати початок навчання українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александром де Кроо у Гаазі. Зеленський заявив, що найбільш важлива справа наразі - це якомога скоріше виконати те, що вже було обіцяно надати українським солдатам.

"Я закликав наших обох партнерів - Нідерланди і Бельгію - допомогти нам втілити угоди про військову допомогу якомога скоріше. Дуже важливо, що ми працюємо над створенням коаліції з бронетехніки, щоб доповнити нинішню коаліцію щодо танків. І ми сподіваємось, що Нідерланди і Бельгією разом з країнами півночі Європи та усіма нашими іншими партнерами забезпечать ефективну підтримку нашій ініціативі для створення цієї коаліції бронетехніки", - сказав Зеленський.

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"Крім того, настав час ухвалити позитивне рішення для України стосовно сучасних літаків. Не існує жодної раціональної причини відтерміновувати такі рішення для навчання наших пілотів і щоб зміцнити крила для України - що означатиме прискорення миру, якого ми усі прагнемо", - сказав Зеленський.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що табу на передачу Україні літаків F-16 немає. "Ми працюємо дуже спільно з Бельгією, Данією, Великою Британією, щоб довести справу до завершення. Ми ще не наблизились до цього", - наголосив він

При цьому Рютте зазначив, що "це дуже чутлива тема". "Я бачив це і з іншими видами зброї, з гаубицями, і це досягло завершення. Зараз ми відправляємо іншу техніку до України, а щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту, маємо підтримку уряду", – сказав Рютте.

Винищувачі для України - останні новини

Нагадаємо, Київ неодноразово заявляв, що отримання сучасних винищувачів. не тільки допоможе закрити небо від російських атак, але й допоможе у контрнаступі Збройних Сил України.

США відмовляються давати свої винищувачі F-16, однак Польща і Словаччина погодилися передати свої МіГи.

Нещодавно президент заявив, що Україна не очікуватиме надання бойових літаків, щоб перейти в контрнаступ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просить партнерів прискорити початок тренування українських пілотів на сучасних винищувачах - він упевнений, що це призведе до рішення щодо надання їх армії.

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