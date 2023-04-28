За словами міністра закордонних справ, прискорення навчання українських пілотів призведе до ухвалення рішення про надання літаків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС восьми країн із проханням прискорити навчання українських пілотів.

Про це Кулеба заявив в Одесі під час спільного брифінгу з колегами з Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

За його словами, він звернувся до колег з проханням - як до друзів України, як до представників країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, зокрема F-16.

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"Звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед F-16. Це у свою чергу з часом призведе до ухвалення рішення про надання таких літаків Україні. Ми повинні скинути Росію з неба", - заявив Кулеба.

За його словами, з представниками МЗС названих країн було обговорено, зокрема, підготовку до саміту у Вільнюсі, вступ України до ЄС, питання створення спеціального трибуналу щодо військової агресії Росії тощо.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що сприятиме наданню Україні більшої кількості необхідного озброєння, зокрема винищувачів F-16. Також про свою підтримку України заявили представники МЗС усіх восьми держав.

Винищувачі F-16 для України - що кажуть

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова МЗС України Дмитро Кулеба дорікнув партнерам через вагання в питанні надання нашій країни винищувачів F-16. Він додав, що "мирні" ініціативи РФ не мають значення, коли її снаряди вбивають уві сні українців, маючи на увазі трагедію в Умані.

Раніше Кулеба наголошував, що надання Україні винищувачів F-16 не призведе до ескалації, а дозволить стримувати Росію. Він додав, що Захід дарма вважає це питання "червоною лінією" для Росії.

А виступаючи на Раді міністрів закордонних справ ЄС 24 квітня голова МЗС заявив, що надання Україні сучасної бойової авіації стане найкращою інвестицією в довгострокову безпеку європейського континенту і має бути ухвалене якнайшвидше.

Утім, адміністрація президента США Джо Байдена продовжує наполягати, що Київ наразі не потребує літаків. Зокрема, днями помічниця голови Пентагону Селеста Валландер заявила, що західні бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка потрібна Україні. У пріоритеті зараз - системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

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