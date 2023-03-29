Міністр оборони США вважає, що на посилення потенціалу країни завдяки цим літакам знадобиться близько 18 місяців.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомляє, що багатоцільові літаки F-16 не допоможуть Україні на цій стадії війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав під час слухань на засіданні Комітету Сенату США зі збройних сил. "Якщо ви говорите про F-16, коли би ви не ухвалили рішення, аби сформувати усе необхідне для надання цих спроможностей, знадобиться близько 18 місяців для формування. І це не допоможе у цій поточній битві", - сказав Остін.

При цьому, міністр оборони США вірить, що у майбутньому в певний момент Україна матиме ці спроможності. Остін додав, що може йтися як про багатоцільові літаки F-16 так і інші моделі літаків четвертого покоління.

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"Ми продовжимо працювати з нашими союзниками і партнерами, аби подбати, що Україна має усе, що потребує", - сказав Остін.

Винищувачі для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

Рішення про передачу Україні літаків F-16 ані в Сполучених Штатах, ані в інших країнах не ухвалювали.

Тим часом у Естонії неодноразово закликали союзників по НАТО швидше передати Україні винищувачі F-16. Також з таким закликом виступала група членів Палати представників Конгресу США.

16 березня польський президент Андрій Дуда оголосив, що Польща передасть Україні чотири літаки МіГ-29. Наступного дня Словаччина пообіцяла передати ще 13 таких літаків, вже 23 березня вони заявили, що передали перші чотири.

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