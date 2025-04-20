Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на двох напрямках.

Починаючи з 10 години ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування ворогом дронів-камікадзе.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті станом на 12:00 Великодня.

"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії", - зазначив глава держави.

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За його словами, найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. Зеленський додав, що на цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння.

"За час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій. Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - наголосив президент.

Великоднє перемир'я Путіна

19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я у війні проти України. В Кремлі заявили, що бойові дії припиняються з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Там додали, що очікують такого самого кроку і від України.

Зеленський заявив, що якщо на фронті дійсно запанує повна тиша, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. "Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", - сказав вчора президент.

Вранці президент зазначив, що Росія порушує оголошене нею ж "великоднє перемир’я", обстріли тривають. Зеленський наголосив, що бійці ЗСУ "відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах".

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