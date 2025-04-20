Станом на 6.00 на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

Росія порушує оголошене нею ж "великоднє перемир’я", обстріли тривають. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті станом на 6.00.

"На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом", - повідомив президент.

Крім того, на Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

Відео дня

Зеленський наголосив, що бійці ЗСУ "відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах".

Президент також зазначив, що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

"Російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною", - наголосив глава держави.

Великоднє перемир'я

Росіія оголосила про запровадження "великоднього перемирʼя"з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

За даними ВВС українські військові на фронті майже зразу отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях. Їм наказали фіксувати на фото і відео докази порушень перемирʼя з боку російської сторони та в разі потреби дозволили відкривати вогонь у відповідь.

Водночас наприкінці дня Зеленський повідомив, що незважаючи на обіцянки РФ, на деяких ділянках фронту продовжує працювати російська артилерія, тривають бої. Також росіяни застосовують дрони. Більшість військових на лінії бойового зіткнення повідомляли, що теж його не відчули.

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