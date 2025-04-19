Після оголошеного Кремлем "великоднього перемир’я" на окремих ділянках фронту українські військові фіксують продовження російських обстрілів, тоді як на інших справді настала тиша. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на повідомлення з передової.
"На Донеччині кількість атак з боку росіян зменшилась після 18:00. Про це сказали військові з Покровського, Лиманського та Краматорського напрямків", – пише видання.
Описуючи ситуацію станом на 21 годину, військовий з Лиманського напрямку заявив, що "такого не бувало раніше".
Речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що росіяни скинули останню авіабомбу на Костянтинівку о 16:45. Щодо артобстрілів, за його словами, теж "наразі тихо". Однак російські розвідувальні дрони продовжують літати над передовою.
Інша ситуація на Харківщині. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що на його ділянці "нічого не змінилося, порівняно із учорашнім днем", і ворог продовжує вести вогонь.
За словами неназваного бійця, на Запорізькому фронті росіяни запускали FPV-дрони та стріляли з міномета вже після початку "перемир’я". Своєю чергою начальник служби звʼязків з громадськістю 118-ї Окремої механізованої бригади Дмитро Пелих заявив, що на Оріхівському напрямку станом на 21:00 російських атак не зафіксовано.
Путін оголосив про "великоднє перемир’я"
Як писав УНІАН, раніше сьогодні Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир’я" на 30 годин – до опівночі з неділі на понеділок.
Президент Володимир Зеленський на це зауважив, що Україна діятиме дзеркально і теж буде дотримуватися перемир’я, якщо росіяни і самі не стрілятимуть.
За даними ВВС, ЗСУ отримали наказ не відкривати вогонь першими, а лише захищатися, якщо росіяни стрілятимуть першими.