Великоднє перемир'я частково запрацювало, але ситуація не однакова на різних ділянках фронту.

Після оголошеного Кремлем "великоднього перемир’я" на окремих ділянках фронту українські військові фіксують продовження російських обстрілів, тоді як на інших справді настала тиша. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на повідомлення з передової.

"На Донеччині кількість атак з боку росіян зменшилась після 18:00. Про це сказали військові з Покровського, Лиманського та Краматорського напрямків", – пише видання.

Описуючи ситуацію станом на 21 годину, військовий з Лиманського напрямку заявив, що "такого не бувало раніше".

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Речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів, що росіяни скинули останню авіабомбу на Костянтинівку о 16:45. Щодо артобстрілів, за його словами, теж "наразі тихо". Однак російські розвідувальні дрони продовжують літати над передовою.

Інша ситуація на Харківщині. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що на його ділянці "нічого не змінилося, порівняно із учорашнім днем", і ворог продовжує вести вогонь.

За словами неназваного бійця, на Запорізькому фронті росіяни запускали FPV-дрони та стріляли з міномета вже після початку "перемир’я". Своєю чергою начальник служби звʼязків з громадськістю 118-ї Окремої механізованої бригади Дмитро Пелих заявив, що на Оріхівському напрямку станом на 21:00 російських атак не зафіксовано.

Путін оголосив про "великоднє перемир’я"

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир’я" на 30 годин – до опівночі з неділі на понеділок.

Президент Володимир Зеленський на це зауважив, що Україна діятиме дзеркально і теж буде дотримуватися перемир’я, якщо росіяни і самі не стрілятимуть.

За даними ВВС, ЗСУ отримали наказ не відкривати вогонь першими, а лише захищатися, якщо росіяни стрілятимуть першими.

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