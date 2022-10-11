Зараз більшість міст і сіл, які "терористи хотіли залишити без електрики та звʼязку, вже з електрикою та звʼязком.

Завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськимидронами.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський зазначив, що провів сьогодні окремі розмови з премʼєр-міністром Італії та премʼєр-міністром Австралії і почув "абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження всіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права".

Президент України зазначив, що в заяві "Групи семи", йдеться, зокрема й про те, що всіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, "починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи всіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси".

Він наголосив, що зараз більшість міст і сіл, які "терористи хотіли залишити без електрики та звʼязку, вже з електрикою та звʼязком". За його словами, у деяких містах і районах роботи ще тривають. Він додав, що подекуди енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком – це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. "Уряд усе це контролює – стараємося відновити нормальні умови максимально швидко", - додав Зеленський. При цьому поодякував всім українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17 до 22 години. "Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години", - сказав президент України.

При цьому додав, що сьогодні і найближчим часом варто це робити. "Будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат у межах всієї нашої країни", - закликав Зеленський.

Іранські безпілотники в Україні: що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ купила в іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Вже 13 вересня повідомлялося, що в Харківській області захисники України збили іранський дрон Shahed.

23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6. 5 жовтня стало відомо, що цей безпілотний літальний апарат вже почали використовувати наші захисники.

Іран стверджує, що не продавав дрони РФ.

10 та 11 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну, зокрема, іранськими дронами-камікадзе. 10 числа вороги спрямували дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, а 11-го - у Вінницькій області атакували ними теплоелектростанцію.

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