У Вінницькій області внаслідок російських ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури поранено троє людей.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.
"Енергетичні цілі на Вінниччині потрапили під обстріл ворога. Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Поранення отримали 3 особи", - заявив Борзов.
Він додав, що на місці працюють рятувальники.
Як повідомляв УНІАН, окупанти атакували теплоелектростанцію на Вінниччині, запустили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Масована атака на Україну з боку РФ - важливі новини
Росія 10 жовтня вранці атакувала низку областей України ракетами й дронами-камікадзе. Вибухи, зокрема, пролунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій, Київській областях та у місті Київ. Супротивник поцілив в об'єкти критичної інфраструктури.
Внаслідок ворожих ударів загинули 19 осіб, а 105 - травмовані.
11 жовтня Росія знову атакувала Україну - ворог з району Каспійського моря запускав ракети з літаків, кілька ракет знищено силами нашої протиповітряної оборони.