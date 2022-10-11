Російські загарбники уразили два об'єкти критичної інфраструктури.

У Вінницькій області внаслідок російських ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури поранено троє людей.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

"Енергетичні цілі на Вінниччині потрапили під обстріл ворога. Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Поранення отримали 3 особи", - заявив Борзов.

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Він додав, що на місці працюють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, окупанти атакували теплоелектростанцію на Вінниччині, запустили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Масована атака на Україну з боку РФ - важливі новини

Росія 10 жовтня вранці атакувала низку областей України ракетами й дронами-камікадзе. Вибухи, зокрема, пролунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій, Київській областях та у місті Київ. Супротивник поцілив в об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ворожих ударів загинули 19 осіб, а 105 - травмовані.

11 жовтня Росія знову атакувала Україну - ворог з району Каспійського моря запускав ракети з літаків, кілька ракет знищено силами нашої протиповітряної оборони.

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