Видання опублікувало прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні.

Після десяти місяців повномасштабного російського вторгнення в Украну вже очевидно, що війна не закінчиться в найближчий рік.

Такий прогноз опублікувала британська газета Financial Times. Як йдеться в матеріалі, Росія намагається перегрупуватися і готує свій народ до тривалої війни. Згідно з опублікованим прогнозом, найбільш імовірний триваючий конфлікт.

Видання опублікувало прогноз, який звучить наступним чином: "Війна в Україні триватиме весь рік. ані Київ, ані Москва не погодяться заморозити конфлікт".

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"Умови для припинення вогню, не кажучи вже про формальне мирне врегулювання, навряд чи будуть виконані в 2023 році. Заморожування нинішніх позицій не задовольнить ані Росію, ані Україну... Зеленський не може погодитися на припинення вогню, залишивши Україну без території, втраченої після російського вторгнення в лютому, окрім окупованого Донбасу і Криму, захоплених в 2014 році. Щоб повернути цю територію, потрібна зброя, яку Захід, схоже, не бажає постачати", - йдеться в прогнозі.

Мобілізація в РФ:

29 грудня 2022 року глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив про те, що війна в Україні зайшла в глухий кут. На його думку, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників.

31 грудня 2022 року Міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до росіян напередодні Нового року заявив, що у них залишився лише тиждень, щоб покинути територію РФ.

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. В першу чергу, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишилася приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан і почнуть чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусь", - сказав Резніков.

Українська розвідка прогнозує, що вже 5 січня у Росії почнеться нова хвиля мобілізації, щоб поповнити армію.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що армія Російської Федерації зможе відновитися після втрат у війні в Україні мінімум через п'ять років.

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