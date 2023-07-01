Український лідер в інтерв'ю ELMUNDO зазначив, що вже звик жити із постійним ризиком, проте найбільше, на думку Зеленського, з небезпекою стикаються українській бійці на фронті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для російського диктатора Путіна існує більший ризик втрати життя, ніж для нього.

Лідера РФ хочуть вбити "деякі люди", підкреслив Зеленський в інтерв'ю ELMUNDO. Президент прокоментував ЗМІ, як це бути людиною, яка вже протягом року та чотирьох місяців стикається з найбільшими у світі ризиками для свого життя.

"На це питання важко відповісти. Найбільша небезпека існує для наших солдатів на фронті. Кожна секунда. Завжди є бомби. Спати і виживати дуже важко. Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай боже їм сили йти далі і повернутися додому", - зазначив Зеленській.

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Щодо особистих відчуттів президент підкреслив, що вже звик, що щоденна небезпека стала частиною його життя. Однак Путіну у цьому плані "не щастить" набагато більше, вказав президент України.

"Я до цього звик. Поруч зі мною багато людей, які також живуть у небезпеці. Це свідомий вибір, який ми зробили. Я пишаюся завданням, яке стоїть переді мною. Я живу з цим нормально. Так, я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", - розповів Зеленський.

В оточенні Путіна заговорили про вбивство Зеленського

Нагадаємо, що у травні все оточення лідера РФ Володимира Путіна злякалося ескалації подій на східному фронті в Україні. Там навмисне організували атаку на Кремль (3 березня один з дахів комплексу пошкодили два БПЛА), щоб мати "легальне" право вдарити ракетами по Києву та вбити Зеленського.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він нагадав, що тоді один зі сторонників Путіна колишній лідер РФ Дмитро Медведєв також відзначився закликами вбити Зеленського "у відповідь".

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