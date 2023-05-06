Таким чином Росія намагається зупинити свій програш у війні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила атаку по Кремлю, щоб спробувати "легалізувати" удари по центру Києва і спроби вбити президента України Володимира Зеленського. За його словами, все оточення російського лідера Володимира Путіна перебуває в стані афекту.

"Вони зімітували конкретну дію в Кремлі, для того щоб мати, як вони думають, легальне право завдавати удару, тією чи іншою ракетною зброєю, по центру Києва для того, щоб усунути людину, з волею якої вони по-іншому впоратися не можуть", - сказати Подоляк у стрімі Юлії Латиніної.

Він стверджує, що, на думку росіян, удар по урядовому кварталу Києва або фізичне знищення людини, яка "вольовим рішенням сценарно тримає цю війну правильно, дозволить їм уникнути катастрофічних наслідків у війні".

"Вони самі це постановочне відео зняли. Після цього вирішили: "А давайте ми швиденько цієї ж ночі завдамо якийсь удар у відповідь чимось по центрах прийняття рішень в Києві. Тим самим покажемо, що табу остаточно зняті", - зазначив Подоляк.

За його словами, таким чином Росія намагається перекласти відповідальність за ескалацію і свої дії на Україну. Радник ОП додав, що РФ хоче зупинити несприятливий розвиток ситуації у війні.

"Очікування наступальних дій України вимагає від Росії, тому що зупинити це на лінії фронту вона не бачить можливості... Він (Путін - УНІАН) бачить наростаючу кількість ударів, невстановлених літаючих об'єктів по тих же паливних базах, які різко знижують можливість забезпечити угруповання паливом.... І ось для цього вони, як він любить висловлюватися, роблять "асиметричні кроки", - пояснивши Подоляк.

Він зазначив, що Росія досить байдуже відреагувала на атаку по Кремлю. Так, якби вона дійсно не була здійснена російськими спецслужбами, на думку Подоляка, Путін зробив би кадрові перестановки серед тих, хто відповідав за безпеку Москви. Військове керівництво РФ також поводилося підозріло спокійно в сюжетах, які з'являлися в ці дні в російських ЗМІ.

Атака на Кремль безпілотниками - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 березня була здійснена атака на Кремль двома безпілотниками. Президент України Володимир Зеленський одразу спростував причетність нашої країни до цього інциденту.

В ЄС закликали Росію не використовувати такі провокації як привід для загострення війни проти України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що атака безпілотників на Кремль була організована ФСБ РФ для нагнітання ситуації та істерії напередодні контрнаступу Збройних сил України.

Водночас заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав вбити Володимира Зеленського через атаку на Кремль. Сам український лідер відреагував на істерику колишнього президента РФ спокійно. Він підкреслив, що "не цікавиться" темою закликів до його вбивства.

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