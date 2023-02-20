Президент зазначив, що якщо Україна програє, то втратить усе.

Україна готується до короткої війни і перемоги, адже росіянам ніколи не вдасться захопити країну.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Corriere della Sera. "Росіяни ще не зрозуміли, що ми сьогодні сильніші, ніж були рік тому, і їм ніколи не вдасться захопити Україну, як вони сподівалися", - заявив Зеленський.

"Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги. Чим швидшою вона буде, тим менше у нас буде жертв. 2014 року конфлікт заморозився, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до нападу, ми не потрапимо в ту ж саму пастку знову. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки", - висловився президент.

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Щодо підтримки західних партнерів Зеленський зазначив, що "ніхто не любить воювати наодинці". "Той, хто вважає, що в якийсь момент нас можуть покинути, означає, що він не зрозумів глибинної мотивації нашої битви. Ми не триста спартанців і не відчуваємо себе героями, ми знаємо, що за нами стоїть Європа і ті, хто розуміє небезпеку російської загрози", - пояснив він свою точку зору.

Разом з тим, відповідаючи на питання, чи не боїться він нового російського наступу, Зеленський заявив, що українські війська зараз набагато сильніші за російські.

"Ми знаємо, що якщо програємо, то втратимо все: будинки, дітей, батьків, тому для нас не має значення, чи це буде старий, чи новий наступ. Після того, що сталося 24 лютого 2022 року, компромісів більше не існує. Було порушено міжнародне право, порушено все людське, що може бути людським. Ми їх не боїмося. Ніхто їх не боїться, все йде не за їхніми планами", - підсумував Зеленський

Ситуація на Донбасі

Російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби це зробити.

За оцінкою аналітиків ISW, війна виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для нового наступу на сході України.

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