Президент заявив, що життя жителів Білорусі нічого не значать для російського уряду.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів та попередив, що Олександр Лукашенко втягує їх у війну.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні.

"Хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі. До людей - і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за вас вже все вирішили – ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", - сказав президент.

Він підкреслив, що зараз від звичайних жителів Білорусі залежить дуже багато.

"Я знаю, що народ Білорусі підтримує нас, точно нас, а не війну. І саме тому вас російське керівництво хоче втягнути війну", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано, як відповідь України на авіаційні удари.

У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

Тим часом в Інституті ведення війни вважають малоймовірним те, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені Росії.

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