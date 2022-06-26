Лукашенко може виставити проти України три бригади сил спеціальних операцій.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може поставити під багнети президента РФ Володимира Путіна 12-15 тисяч боєздатних білоруських солдатів.

Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив білоруський опозиціонер, засновник "Білого легіону" Сергій Бульба, пише УНН.

На думку Сергія Бульби, йдеться про три найбільш підготовлені бригади сил спеціальних операцій республіки білорусь. Це не більше ніж 9 тисяч осіб.

Білорусь відгружає снаряди які Росія вже ростріляла, зазначив опозиціонер, додавши що Лукашенко може виставити проти України три бригади сил спеціальних операцій.

"Брестське ВДВ, Маріногорка, Вітебська брауха. Ось це основне, найбільш боєздатні... Вони разом становлять близько 9 тисяч осіб, причому це також солдати термінової служби", - заявив він.

Крім того, може бути задіяна 120 гвардійська стрілецька бригада, додав Бульба.

"Він може додати 120-ту мотобригаду, а це ще 3 тисячі осіб. Ну от фактично і маємо максимум в 12-15 тисяч", - йдеться в повідомленні.

У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Ракетні удари з території Білорусі – масштабна провокація РФ з метою подальшого втягнення Білорусі у війну проти України, вважає розвідка.

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