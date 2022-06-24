Там зазначили, що навчання білоруських військових спрямовані на створення загроз українським прикордонним районам.

Малоймовірно, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені РФ.

Про це йдеться у зведенні Інституту ведення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Білорусь і Російська Федерація зберігають тісне військове співробітництво, але навчання білоруських військових, ймовірно, частково спрямовані на те, щоб загрожувати Україні.

"Ці навчання, безсумнівно, мають на меті створювати і загрожувати українським прикордонним районам, але навряд чи попереджають про реальну участь у бойових діях", - йдеться у висновках ISW.

Аналітики наголосили, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, не спроможний дозволити собі залучити й так обмежені військові ресурси у війну через "внутрішні наслідки".

Аналітики додали, що білоруські сили без підтримки навряд чи будуть ефективними, а Росія не має резервів, необхідних для нового наступу на Київ.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в ISW заявили, що російські війська, ймовірно, контролюють трасу T1302 Бахмут-Лисичанськ, відрізавши лінію постачання українських сил у Лисичанську.

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