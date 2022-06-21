Білоруського диктатора спиняє ймовірна негативна реакція суспільства.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що дотиснув самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка до того, щоб вторгнутися до України. Водночас той відтягує момент нападу на Україну.

Про це в інтерв’ю ТСН виказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

На його переконання, Лукашенко пообіцяв Путіну приєднатися до "спецоперації", але відтягує цей момент. Він розуміє, що вступ у війну - критичний момент у його політичному та фізичному житті.

"Більшість білорусів не хочуть цієї війни. Коли ми говоримо про росіян - ситуація інша. Ментально росіяни відрізняються від білорусів і українців. Частина білорусів дійсно тяжіє за радянськими часами, але більшість не хотіли би брати в цьому участі. Активна частина суспільства проти розвитку таких подій, і якщо Лукашенко накаже перетнути кордон та почати бойові дії - може настати зворотній ефект, коли українські військові почнуть наступати", - наголосив Михайло Самусь.

Експерт вважає, що початок бойових дій з боку Білорусі може поновити бунт в самій державі і тоді Лукашенко знову опиниться під загрозою знищення його режиму.

Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

А 17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

Раніше Самусь розповів, наскільки небезпечна зібране Білоруссю угруповання військових біля українського кордону. За його словами, угруповання білоруських військових розтягнуте від Київської області до західного кордону України, але у неї немає навіть повноцінного першого ешелону, не кажучи вже про другий. Експерт упевнений, що з тією кількістю військових Білорусі впораються українські захисники, які є в тому регіоні.

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