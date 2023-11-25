Президент України наголошує, що небезпека може виникнути для РФ після ракетних і дронових ударів по Україні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна з приводу російських ударів по українським містам, цивільним об'єктам і об'єктам критичної інфраструктури. Зокрема, такі удари призводять до накопичення реакції усього світу, який в один момент може рішуче відповісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції після проведення Міжнародного саміту "Grain from Ukraine". Президент наголосив, що "відбувається накопичування відповіді" усього світу для реагування на російські удари.

"Удари по нашій енергетиці Російською Федерацією - вони повинні знати, що за такі удари, особливо удари по атомним станціям тощо - повинні знати, що це небезпека не тільки для України, не тільки для всього світу, і що може бути відповідь і небезпека й для них. Вони повинні це розуміти", - наголосив президент.

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Як підкреслив глава держави, такі послання мають йти не з України, а мають передаватися російському президенту Володимиру Путіну з усього світу.

"Ти розв'язуєш вогонь і війну проти усього світу. Ти б'єш по Україні, і кажеш, прикриваючись війною, влучаєш у садочки і школи. Уламки падають в Румунії, Польщі тощо. Ти б'єш по всім країнам світу. Ось про що і він повинен знати, що якщо так буде продовжуватися - буде накопичуватися відповідь усього світу", - наголосив Зеленський.

Атака "Шахедів" 25 листопада - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, окупанти вночі влаштували чергову атаку дронів на столицю. У Києві повітряна тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 листопада росіяни випустили рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 75 "Шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області РФ. Основний напрямок удару – Київ. Збито було 74 дрони.

Після російської нічної атаки "Шахедами" у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

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