Україна щодня працює заради захисту зернової експортної ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вже 175 суден заблоковані через свідоме гальмування Росією українського продовольчого експорту.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Щодня працюємо і над тим, щоб захистити нашу зернову експортну ініціативу. Очевидно, що Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути загрозу масштабного голоду. І це, зокрема, відповідальність всіх наших партнерів - все ж гарантувати продовольчу безпеку і покінчити з цією брудною російською грою з голодом", - заявив Зеленський.

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"На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобов'язання, - вже 175. І це не просто якась там торгова проблема. Це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і в Європі. Якщо все ж Росії вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою", - зазначив президент.

Зерновий коридор для експорту: деталі

Як повідомляв УНІАН, для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Угодою передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

16 жовтня у Стамбулі українська та турецька сторони обговорили реалізацію "зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 Листопада 2022 року.

24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.

Зеленський вважає ганебними російські спроби загальмувати експорт українського зерна в Азію та Африку.

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