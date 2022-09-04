На його переконання, вони відіграють незначну роль на полі бою, але можуть залякувати населення на окупованих територіях.

Росія продовжує відправляти в'язнів на війну в Україні. Хоча на полі бою від них нема користі, ці люди можуть професійно вбивати та залякувати людей на окупованих територіях.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, єдина користь для РФ від такого контингенту - відсутність у них потреби долати психологічний бар’єр для вбивства. Якщо вони здійснювали тяжкі злочини, то вбити людину для них не викличе жодної проблеми.

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Реальної користі на полі бою в'язні фактично не здатні приносити, хіба що у них є бойовий досвід.

"Вони не навчені, все залежить від того, коли людина потрапила в місця позбавлення волі: після служби в армії, має військові навички чи ні. Може, він колись і служив, але життя за ґратами – це зовсім інше життя, і там зовсім інші навички. До речі, є інформація, що їх в основному використовують у системі Росгвардії, щоб підтримувати правовий порядок на окупованих територіях. Бо тут вони можуть бути в нагоді, тому що знущатися з людей, вбивати, завдавати тортур – цей досвід вони мають. Це не та піхота, яка може вести систематичні або грамотні бойові дії", - зазначив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України, агітують "козаків" і безробітних.

Також, за даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Пізніше російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

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