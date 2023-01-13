У ворожому війську спостерігаються випадки вживання наркотиків.

Російські окупанти на фронті вживають наркотики. Одного покарали за те, що він "ширнувся", а інші обкурилися і ледь не пішли на позиції Збройних сил України.

Таку інформацію роздобула українська розвідка завдяки перехопленню розмови між дружиною командира одного з підрозділів рашистів та її подругою. Перша під час бесіди заявила: "Павлик знаєш, що говорить? "Валя, ти не повіриш: мої довбой*би пообкурювалися вчора, вони очі, каже, у них ніхуя. Якісь кролики-зайчики".

За словами жінки, її чоловік тягнув одного з підлеглих. Він пояснив, що рашист міг би вийти на українські позиції в стані наркотичного сп'яніння. Окупант вже крокував у зворотний бік від розташування свого підрозділу.

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Дружина командира підрозділу розповіла і про інший випадок. Один з рашистів, судячи з усього, загинув. За офіційною версією, він "вистрибнув з БТР і втікав у бліндаж". Але чоловік розповів, що солдат "ширнувся" і отримав за це покарання, тому що він "не штурмовик, а шахтар".

Використання заборонених речовин в армії окупантів

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що "вагнерівцям" можуть давати якісь стимулятори для зниження больового порогу і почуття страху. Росія залишається одним з лідерів з транзиту наркотиків через свою територію, тому з доступом до заборонених речовин у найманців немає проблем.

У мелітопольській лікарні на початку листопада "кадировець" у стані наркотичного сп'яніння вистрілив в обличчя своєму цивільному сусідові по палаті.

Генштаб ЗСУ в кінці жовтня повідомив, що в російську армію вербують ув'язнених, яких засудили за торгівлю наркотиків. Одного з дилерів українські захисники ліквідували в кінці листопада.

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