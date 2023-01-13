Найманці російської ПВК "Вагнер" самі спростували пропагандистські заяви про нібито взяття Соледара, скаржачись Генштабу ЗС РФ, якому вони не підконтрольні, на великі втрати.
Двоє бойовиків у балаклавах і зі свастикою "вагнерівців" записали ролик на околиці міста. Окупанти стверджують, що ПВК зазнає великих втрат.
"Місто не взяте ще до кінця. У нас багато, дуже багато втрат. Євгеній Вікторович (ватажок "вагнерівців" Пригожин - УНІАН) сказав стояти до кінця. Хочу Генштабу нашому передати: п*дари, бл*ть, людей шліть, патрони", - заявив терорист на камеру.
Журналіст Денис Казанський вважає, що це відео може бути частиною ширшої медійної кампанії "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина з дискредитації російського військового командування.
"Вагнерівці" не підкоряються Генштабу, а є автономним "органом", підконтрольним особисто Пригожину, тому критика на адресу Міноборони РФ видається щонайменше дивною.
Цьому передував публічний "наїзд" Пригожина на Шойгу за те, що Міноборони РФ у заяві про "взяття" Соледара не згадали участі в боях "вагнерівців".
Бої за Соледар - актуальне
Російські війська почали активний штурм понад тиждень тому - після того, як не змогли добитися успіхів у наступі на Бахмут.
Серед іншого, окупанти хочуть оточити українські сили в місті, відрізати угруповання ЗСУ від шляхів постачання, але західні експерти сумніваються, що ворогові це вдасться.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величеззних втрат.
З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ "м'ясом". Ще недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля десь на Бахмутському напрямку.
Наразі за місто тривають бої, підтвердив український військовий із Соледара.