Окупанти стверджують, що ПВК зазнає великих втрат.

Найманці російської ПВК "Вагнер" самі спростували пропагандистські заяви про нібито взяття Соледара, скаржачись Генштабу ЗС РФ, якому вони не підконтрольні, на великі втрати.

Двоє бойовиків у балаклавах і зі свастикою "вагнерівців" записали ролик на околиці міста. Окупанти стверджують, що ПВК зазнає великих втрат.

"Місто не взяте ще до кінця. У нас багато, дуже багато втрат. Євгеній Вікторович (ватажок "вагнерівців" Пригожин - УНІАН) сказав стояти до кінця. Хочу Генштабу нашому передати: п*дари, бл*ть, людей шліть, патрони", - заявив терорист на камеру.

Журналіст Денис Казанський вважає, що це відео може бути частиною ширшої медійної кампанії "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина з дискредитації російського військового командування.

"Вагнерівці" не підкоряються Генштабу, а є автономним "органом", підконтрольним особисто Пригожину, тому критика на адресу Міноборони РФ видається щонайменше дивною.

Цьому передував публічний "наїзд" Пригожина на Шойгу за те, що Міноборони РФ у заяві про "взяття" Соледара не згадали участі в боях "вагнерівців".

Бої за Соледар - актуальне

Російські війська почали активний штурм понад тиждень тому - після того, як не змогли добитися успіхів у наступі на Бахмут.

Серед іншого, окупанти хочуть оточити українські сили в місті, відрізати угруповання ЗСУ від шляхів постачання, але західні експерти сумніваються, що ворогові це вдасться.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величеззних втрат.

З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ "м'ясом". Ще недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля десь на Бахмутському напрямку.

Наразі за місто тривають бої, підтвердив український військовий із Соледара.

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