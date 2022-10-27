Більшість тих, хто погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків.

Представники приватних військових компаній вербують увʼязнених у виправних закладах Ульяновська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування увʼязнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. Як зазначають у Генштабі, у зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на військові поразки на фронті оголосив у Росії часткову мобілізацію. Проте вже за місяць заявив, що її завершено.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинили, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало щонайменше 492 тисяч мобілізованих.

Мобілізованих після стихійних навчань зі зброєю кидають на найгарячіші ділянки фронту. Серед резервістів відзначається вкрай низька мотивація, фіксують непоодинокі випадки втечі солдат з військових частин.

У російських містах вже з'являються повідомлення про смерть новобранців на війні.

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