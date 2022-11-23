Чоловік потрапив в Україну прямо з в'язниці.

Українські воїни ліквідували 31-річного Миколу Давидяна з Тверської області РФ. Окупант потрапив на війну прямо з колонії, де відбував покарання за наркоторгівлю.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе з посиланням на некролог в забороненій російській соцмережі, ліквідований загарбник був першорозрядником з боксу, а також співробітником МНС.

Втім, 29 січня 2020 року Давидяна затримали з амфетаміном, MDMA та гашишем. Давидян взяли під варту і засудили на 9 років колонії суворого режиму за замах на збут психотропних та наркотичних речовин у великому розмірі.

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Дивним чином із колонії Давидян потрапив на фронт. Ймовірно, його завербували до ПВК "Вагнер".

Війна в Україні з Росією - втрати окупантів

Вранці 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби наші воїни відбили ворожі атаки у районах населених пунктів Бахмут, Берестове, Спірне, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка та Невельське Донецької області, а також біля Білогорівки в Луганській області.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого до 23 листопада орієнтовно склали близько 85 тис. 410 осіб ліквідованими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що на сході нашої країни йдуть запеклі бої, і загарбники щодня зазнають величезних втрат.

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