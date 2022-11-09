Чоловіка вдалося врятувати завдяки професіоналізму лікарів.

У лікарні в тимчасово окупованому Мелітополі "кадирівець" під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

"У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу "кадирівцю" у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", - повідомив він.

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Федоров зазначив, що тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, росіяни почали вивозити дітей з Мелітополя до Росії під приводом "канікул". А старшокласників у школі вчать використовувати автомати.

За словами мера, росіяни перетворили тимчасово окупований Мелітополь на військову базу. У місті багато "вагнерівців", "кадировців" та російських військових. Вони зламують будинки та квартири мешканців, викрадають дітей і встановлюють свою техніку на городах та подвір'ях людей.

За даними Генштабу, наразі у Мелітопольському районі також відбуваєтсья примусова паспортизація українців.

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