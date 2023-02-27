Попри тривалу окупацію півострова, у складі української армії багато вихідців з Криму.

У даний час понад 10 тисяч кримчан б'ються в складі Збройних Сил України проти російського агресора. Про це заявив заступник Постійного Представника президента України в АР Крим Денис Чистіков, пише Укрінформ.

"За даними Ради ветеранів Криму, в ЗСУ понад 10 000 жителів Криму зі зброєю в руках борються за територіальну цілісність і суверенітет України", – заявив він.

За словами чиновника, деякі з цих кримчан служать в українській армії безпосередньо з 2014 року, багато хто став до лав Збройних сил з початком повномасштабного вторгнення Росії.

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Перспективи визволення Криму

Президент Володимир Зеленський багато разів заявляв, що із визволенням Криму буде поставлено логічну крапку в російській агресії, яка почалася саме із захоплення українського півострова.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Крим можуть звільнити вже до кінця літа. Однак для цього потрібно, щоб західні партнери України наростили поставки зброї.

На думку спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, важких боїв за Крим не буде. Вона вважає, що найважчі битви пройдуть на Донбасі, а півострів буде визволено за іншим сценарієм.

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