У прибережній зоні на Херсонщині у окупантів постійні втрати.

Сили оборони України працюють над тим, щоб відтіснити російських окупантів від річки Дніпро в Херсонській області. Про це розповіла керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що в даний час Дніпро став фактичною лінією фронту, і на деяких ділянках тут відстань між українськими і російськими позиціями становить близько кілометра.

"Тому і обстріли досить щільні, близькі і можливі. Ми працюємо над тим, щоб знищувати їхні запаси, зосередження техніки, щоб їм просто нічого було застосовувати, нічим обстрілювати, і щоб відсунути їх", – заявила Гуменюк.

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За її словами, поставки далекобійної зброї від партнерів могли б значно допомогти в реалізації цього завдання. Але навіть зараз окупантам дуже некомфортно на лівому березі – українські бійці змушують росіян постійно маневрувати, шукати більш спокійні місця.

"Ми результативно працюємо за їхніми спостережними постами, які вони залишають безпосередньо на березі, щоб бачити, що готують сили оборони. За минулу ніч ми відпрацювали результативно по блокпостах в районі Нової Каховки, там же накрили бліндаж з особовим складом і спостережний пост неподалік. А ще знищували близько 50 окупантів, 30 з них 200-ті, а 23 поранені", - розповіла Гуменюк

Війна в Україні - поточна обстановка на фронті

За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, українські воїни щодня знищують близько 500 російських окупантів на одному тільки Бахмутському напрямку. Росіяни продовжують штурмувати місто, попри втрати. Однак їхній наступ швидше "повзучий".

В останні тижні окупанти сильно знизили інтенсивність ударів по тиловій інфраструктурі України. Це може свідчити про спробу ворога змусити українців розслабитися, а потім завдати удару, вважають у Міноборони.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок неділі, загальні втрати окупантів з початку вторгнення вже склали близько 148 тисяч солдатів. Також знищено величезну кількість бойової техніки.

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