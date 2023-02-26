Президент нагадав, що сьогодні відзначається День опору окупації Криму та Севастополя.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що повернення Криму до складу України поставить крапку в спробах Росії ламати життя українців.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Президент нагадав, що сьогодні відзначається День опору окупації Криму і Севастополя.

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"І саме сьогодні така розмова особливо важлива, розмова про те, щоб Інформаційно і всіма іншими шляхами постійно забезпечувати розуміння, що Україна нікого не залишить, нікого не залишить ворогу. Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в 2014 році російська агресія почалася саме з захоплення Криму.

"Логічно, що зі звільненням Криму ми поставимо історичну крапку на будь-яких спробах Росії ламати життя українцям і всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що міжнародне право переможе саме на землях України - на Донбасі, в приазов'ї, на Херсонщині та в Криму.

"Я дякую всім, хто наближає цю перемогу. Я дякую всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою", - додав Зеленський.

Окупація українських територій

23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн та міжнародних організацій почали "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, в якій давалася однозначна оцінка незаконним і агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксувала наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції щодо Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

30 вересня 2022 року американські сенатори підготували закон про припинення військової та економічної допомоги країнам, які визнають території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України частиною території Росії.

26 лютого 2023 року спікер Державного департаменту США Нед Прайс заявив про те, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають російську анексію Криму.

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