Американський генерал вважає саме Крим "вирішальним місцем", і поки Росія утримує цей півострів, Україна буде в небезпеці.

За умови надання союзниками всієї необхідної зброї, передусім ракет далекого радіуса дії, Україна здатна звільнити Крим уже до кінця літа. А деокупація Донбасу можлива наступного року чи навіть раніше.

Про це заявив колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Годжес, пише "Укрінформ". За його словами, ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів прямо в ціль. Це змусить російський чорноморський флот залишити півострів.

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року... Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа", - підкреслив Годжес.

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Американський генерал вважає саме Крим "вирішальним місцем", і поки Росія утримує цей півострів, Україна буде в небезпеці. Натомість Донбас Годжес назвав просто "важливим".

На думку генерала, Україна не зможе повноцінно відновити економіку, поки Крим перебуває під російською окупацією. Адже Україна не зможе використовувати порт Маріуполя, також не буде повноцінною робота й одеського порту.

"Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", - заявив Годжес.

Він вважає, що тим, що змінить правила гри (gamechanger) стане не специфічна зброя, а рішення союзників, що Україна має перемогти. Танки, які має Україна і застосовує на полі бою дуже добре, допоможуть ізолювати Крим. Зокрема, Годжес вважає, що тримаючи російські сили навколо Бахмута, ЗСУ можуть ізолювати Крим.

Війна в Україні - звільнення захоплених Росією територій

Як повідомляв УНІАН, генерал, командувач США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, і екс-директор ЦРУ Девід Петреус переконаний, що Збройні сили України зможуть відкинути російські війська ще далі цього літа, в залежності від поставок зброї і стратегії. Він також висловився про знищення Кримського мосту та ізоляцію окупованого півострова.

Раніше Бен Годжес заявив, що Крим може стати наступним великим полем битви, яке вирішить результат війни в Україні. На його думку, звільнення Криму може бути досягнуто за рахунок ізоляції півострова повітряними і наземними ударами для роз'єднання і порушення основних шляхів сполучення Росії з Кримом - Керченського мосту і так званого сухопутного мосту.

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