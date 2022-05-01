Заклик пов'язаний з обстрілами Харкова.

Жителів північних і східних районів Харкова закликають не виходити з укриття весь день

Про це передавати голова ОДА Олег Синегубов.

Такий заклик пов'язаний з обстрілами Харкова.

"Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильні, безпека - перш за все!", - говорить Синегубов.

Як писав УНІАН, за добу росіяни тричі обстріляли Харків, постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту в Харків. Також одна людина постраждала в Балаклійському районі.

Напередодні міський голова Харкова Ігор Терехов передавати, що в місті 25% житла непридатне до життя, 50% шкіл окупанти зруйнували. Він наголосив, що не було жодного дня з початку війни, коли б агресор не обстрілював місто Харків.

Генштаб ЗСУ вранці 1 травня повідомив, що на Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари і вогняне ураження артилерією по Харкову.

Також нагадаємо, що в Одесі посилюють комендантську годину через можливі провокації в місті. Він триватиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

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