Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Служитель храму в Харківській області виправдовував повномасштабну війну Російської Федерації проти України. Правоохоронці повідомили чоловікові підозру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, служитель храму в Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці повідомили підозру чоловікові з Харківської області за фактом виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України. Крім того, тривають пошуки причетних до поширення проросійських матеріалів. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителя Миколаєва звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України або інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану. Справу порушено за частиною 3 статті 114-2 "шпигунство" Кримінального кодексу України.

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