Саме Російська Федерація діями своїх спецслужб та їхньої агентури спровокувала події, які призвели до чисельних людських жертв 2 травня 2014 року в Одесі.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що затяжна комендантська година в Одесі з вечора 1 травня до ранку 3 травня впроваджується з метою запобігання провокаціям окупантів.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Тривалість і наявність комендантської години зазвичай обумовлюється тою безпековою ситуацією, яка є відмінною в кожному конкретному регіоні і, говорячи про Одесу, ми не можемо не згадати сумнозвісну дату 2 травня 2014 року, коли російські "ляльководи" і дії їх "посіпак" призвели до чисельних людських жертв. Ми через 8 років чітко бачимо "хто є хто" в цій трагедії, що саме Російська Федерація спровокувала діями своїх спецслужб та їхньої агентури зазначені події, що саме РФ весь цей час спекулювала на цій темі, кожного року влаштовуючи провокації саме в Одесі", - сказав Єнін.

Він зазначив, що російські спецслужби зараз намагаються дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї, а тому поруч, в Одеському регіоні, жодних провокацій допустити не можна.

"Ми чудово всі бачимо ті провокації, які останнім часом відбуваються навколо Придністровського регіону Республіки Молдова, там, де росіяни і їхні спецслужби "розкачують" ситуацію. Жодних провокацій ми не дамо реалізувати! І я вдячний всім правоохоронцям, всім свідомим одеситам, які з розумінням ставляться до тих безпекових обмежень, які, на превеликий жаль, у зв’язку з агресією РФ і діями їхніх спецслужб, ми змушені запровадити в ці весняні дні в Одеському регіоні", - зазначив Єнін.

Як виїхати з Одеси 2 травня: розклад поїздів

З 1 по 3 травня — на період дії подовженої комендантської години —тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух.

Комендантська година в Одесі

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка на території Одеси буде запроваджено комендантську годину з 22:00 неділі, 1 травня, до 05:00 вівторка, 3 травня.

У цей період заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Довідка УНІАН. В Одесі 2 травня 2014 року відбулися масові заворушення, що призвели до смерті майже 50 людей. Щорічно 2 травня багато людей відвідують знакові місця, щоб вшанувати пам'ять загиблих, але в цей день в Одесі часто бувають провокації.

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