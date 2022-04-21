Харків щоденно піддається обстрілам з повітря та землі.

Станом на 21 квітня в Харкові зруйновано 1 тисяча 929 житлових будинків.

Про це повідомим міський голова Харкова Ігор Терехов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" (Київ).

"Місто має колосальні руйнування, це не тільки житлові будинки, багатоповерхівки – це лікарні, школи, громадські будівлі, трансформаторні підстанції, водогони, котельні тощо", – сказав Терехов.

За його словами, Харків щоденно піддається обстрілам з повітря та землі. За минулу добу ворог здійснив обстріли двох ринків та знищив житлову багатоповерхівку. На ринках в результаті обстрілу почались пожежі.

Мер запевнив, що міські служби намагаються оперативно ремонтувати інфраструктуру. Лікарі також не полишали місто, працюють цілодобово.

Також він повідомив, що в місті в обмеженому режимі працюють магазини та аптеки, працюють всі комунальні служби.

Раніше стало відомо, що у Харківській області російські окупаційні війська ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів, які намагаються доставити гуманітарну допомогу.

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