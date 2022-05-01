Гвардійці застосували український протитанковий ракетний комплекс "Корсар".

На Ізюмському напрямку бійці Національної гвардії України знищили кілька одиниць техніки противника.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Спецпризначенці НГУ України під час рейду на одному з Ізюмських напрямків помітили кілька одиниць техніки противника з особовим складом. Українські захисники миттєво спрацювали по противнику. Гвардійці застосували український протитанковий ракетний комплекс "Корсар" та відкрили прицільний кулеметний вогонь", - йдеться в повідомленні.

Так, було знищено БМП-2 противника разом із особовим складом та підбитий танк.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України завдали удару по командних пунктах російської армії в Харківській області. За попередньою інформацією, знищено кілька сотень окупантів.

"Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий загальновійськовий. Навіть за нижчою межею рахуй, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300", - сказав Арестович.

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